5 tips voor het lezen van het etiket

Het doel van de campagne 'Voedsel Ontmaskerd' is te zorgen dat alle fabrikanten zich aan de regels gaan houden. Als een fabrikant zich wél netjes aan de regels houdt, kun je veel opmaken uit de kleine lettertjes op het etiket. Waar moet jij als consument nou precies op letten? We geven 5 tips.

Let op de volgorde

Ingrediënten staan in volgorde van hoeveelheid: is water bij de eerste ingrediënten vermeld, dan is er waarschijnlijk behoorlijk veel aan toegevoegd. Is er meer dan 5% water aan vlees toegevoegd dat eruit ziet als een lap, braadstuk, plak, portie of karkas, dan moet er bij de productnaam 'met toegevoegd water' staan.

Percentage

Uit het vleespercentage is af te leiden welk deel van het product uit paneermeel, water en andere toevoegingen bestaat.

Vergelijken

Vergelijk producten van verschillende fabrikanten met elkaar om te zien welke het minste water en paneermeel bevat.

Samengesteld

Als een product geen stuk vlees is, maar wel die indruk geeft, moet op het etiket bij de productnaam worden gemeld: ‘samengesteld uit stukjes vlees’.

Ontdooid?

Is het vlees ooit bevroren geweest, dan moet er ‘ontdooid’ op het etiket staan.

Actie: Voedsel ontmaskerd

De Consumentenbond komt in actie tegen misleiding en fraude in de voedselindustrie.