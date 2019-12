Verdwijntruc

Bij veel rundvleeskroketten is het grootste deel van het vlees onvindbaar. Het vlees is volgens de fabrikanten door het koken en roeren van de ragout uit elkaar gevallen tot onherkenbare kleine stukjes. Vreemd, helemaal als een foto op het etiket heel wat anders doet geloven, namelijk een kroket boordevol vlees.

Toch moeten we ze op hun blauwe ogen geloven, want waren er vroeger nog wettelijke eisen aan de hoeveelheid vlees die als stukjes of draadjes herkenbaar moesten zijn in de kroket, tegenwoordig is dit niet meer verplicht.

Wie maken zich schuldig?

Van Dobben is het meest misleidend, omdat Van Dobben de kroket boordevol blokjes of draadjes vlees afbeeldt. Minder dan de helft van het afgebeelde vlees is terug te vinden.

Bekijk welke merken zich hier schuldig aan maakten.

Let op: Deze tabel geeft de situatie weer ten tijde van de onderzoeken. Inmiddels hebben fabrikanten mogelijk hun leven gebeterd.