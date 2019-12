Vers bevroren

Een vleesproduct uit de koeling wekt de verwachting vers te zijn. Toch is in braadworsten en saucijzen af en toe een deel (ongeveer 30%) ontdooid vlees gebruikt, zonder dat het etiket hierover rept. Sinds 2014 is het verplicht producten die ontdooid verkocht worden te voorzien van de vermelding 'ontdooid'. Omdat in dit geval niet het hele product, maar slecht een deel van de ingrediënten uit de vriezer komt, gaat deze vlieger niet helemaal op. Fabrikanten maken dankbaar gebruik van deze maas in de wet om ongezien ontdooid vlees als vers aan de man brengen.