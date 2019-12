Warmtenetten te duur

Je huis verwarmen met een warmtenet

Met de energietransitie moeten komende jaren tienduizenden huishoudens van het gas af. De overstap naar duurzame energie kan individueel, bijvoorbeeld met een warmtepomp in de woning, of collectief met stadsverwarming of blokverwarming: warmtenetten.

Consumenten die op een warmtenet zitten, leveren daarmee al een bijdrage aan de energietransitie. In de Warmtewet staat dat gebruikers van warmtenetten niet meer hoeven te betalen dan voor gas of stroom, dit heet Niet Meer Dan Anders. Wij vinden het niet uit te leggen dat deze consumenten worden gestraft met hogere tarieven voor warmte als de belasting op aardgas omhoog gaat. Ze zijn juist van het gas af. En overstappen naar een andere energieleverancier kan niet, want bij een warmtenet zit je vast aan 1 leverancier.

Lees ook: Hoe zit mijn energierekening in elkaar?