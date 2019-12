Herziening beloningssysteem veelbelovend

Het Verbond van Verzekeraars streeft naar een systeem waarbij klant en tussenpersoon afspraken maken over de dienstverlening en de prijs daarvoor. De Consumentenbond is al jaren voorvechter van een stelsel waarbij de dienstverlening en het bijbehorende prijskaartje van tussenpersonen transparant zijn. Alleen op die manier zijn prijs en kwaliteit onderling vergelijkbaar en kunnen consumenten een goede keuze maken. Lees er meer over in ons nieuwsoverzicht.