Woekerpolissen Woekerpolisakkoord Delta Lloyd wankelt Nieuws|Stichting Woekerpolis Claim (WPC) dreigt het woekerpolisakkoord met Delta Lloyd te ontbinden. Dit schrijft Assurantie Magazine. WPC zegt nog nadere afspraken te moeten maken met de verzekeraar over de precieze manier waarop de compensatie voor consumenten berekend moet worden. Barbara van der Est , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:6 mei 2010

Delta Lloyd ging hier eerder al aan voorbij door klanten een voorlopig compensatie-overzicht te sturen zonder te overleggen met WPC over de berekening. Het is WPC bovendien een doorn in het oog dat nadere invulling uitblijft van de regeling voor schrijnende gevallen. Het woekerpolisakkoord tussen Delta Lloyd en WPC dateert van september 2008.