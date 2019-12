Geldgids onthult woekerpolistrucs

De Geldgids onderzocht een aantal polissen en legde twaalf trucs bloot; de lijst is niet uitputtend. Gedupeerden werden eerst verleid doordat maatschappijen offertes maakten met onrealistisch hoge eindkapitalen. Verzekeraars waren niet duidelijk of zwegen over de kosten die uit de poliswaarde werden afgehaald. Ook werd niet verteld dat de "ingebouwde" overlijdensrisicopremie omhoog gaat zodra het slecht gaat met de beleggingen. Door al deze trucs zijn miljoenen consumenten gedupeerd.

Iedere woekerpolis bevat minstens één truc. Het herkennen van trucs helpt bij het claimen van meer compensatie. De Consumentenbond adviseert om bij de verzekeraar een kostenoverzicht op te vragen van alle kosten, inclusief de overlijdensrisicopremie, over de hele looptijd. Daarna kunnen gedupeerden checken of alle kosten uit het overzicht in de offerte, brochure of productvoorwaarden staan. Bij onvoldoende informatie hierover hebben woekerpolishouders mogelijk een sterke zaak. Voor het claimen van meer compensatie kunnen consumenten zich aansluiten bij een claimorganisatie of een individuele claim indienen.