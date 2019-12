Aandelenlease: recht op compensatie niet verjaard

Nieuws|Op 9 oktober deed de Hoge Raad uitspraak over aandelenleaseproducten: het recht op schadevergoeding is niet verjaard. Duizenden gedupeerden met een aandelenleaseproduct blijven zicht houden op compensatie. Belangenbehartiger Leaseproces zoekt uit welke groep gedupeerden voordeel heeft van deze uitspraak.

Beleggen met geleend geld

Aandelenlease is een beleggingsconstructie waarmee beleggers naast hun eigen inleg ook met geleend geld beleggen. Het is geen verzekering en daardoor geen woekerpolis. Dalen de aandelen in waarde dan blijft er een restschuld over. Stichting Eegalease en de Consumentenbond komen sinds 2001 op voor de belangen van de gedupeerden.

Uitspraak

De uitspraak van de Hoge Raad geldt voor mensen met een aandelenleaseproduct van Aegon of Dexia. De uitspraak geldt zowel voor gedupeerden die meededen aan de collectieve procedure van de Stichting Eegalease en de Consumentenbond als gedupeerden die niet waren aangesloten. Gedupeerden konden hun overeenkomst ongeldig verklaren als deze niet was ondertekend door hun echtgeno(o)t(e). De aanbieders van deze producten vinden dat de gedupeerden dit te laat hebben gedaan en daarom geen recht meer hebben op vergoeding.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de gedupeerden destijds eerst de collectieve procedure mochten afwachten, voordat zij hun overeenkomst vernietigden.

Procedure

De juridische procedures worden gevoerd door belangenbehartiger Leaseproces. De verwachting van Leaseproces is dat de nu enkele duizenden gedupeerden extra in aanmerking komen voor een volledige schadevergoeding, die wordt geschat op gemiddeld €10.000. Leaseproces zoekt de komende tijd uit voor wie de uitspraak geldt en neemt contact op met betreffende gedupeerden.

Mocht je zo’n aandelenleaseproduct hebben gehad maar je niet hebben aangemeld voor de collectieve procedure, dan is aanmelden helaas niet meer mogelijk.

Heb je geen leaseproduct maar een woekerpolis?

Check voor recht op een vergoeding: collectieve compensatieregelingen voor je woekerpolis

Bron: Leaseproces