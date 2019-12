Aegon compenseert opnieuw woekerpolis gedupeerden

Premie te hoog

In juni 2013 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over Koersplan. De rechter vond dat de premie voor de overlijdensrisicoverzekering nog steeds te hoog was, waardoor er te weinig geld werd belegd. Aegon moest betalen. Deze uitspraak gold toen alleen voor de 30.000 deelnemers die aangesloten zijn bij 'Stichting Koersplan de Weg Kwijt'. Nu komen ook alle andere Aegon-gedupeerden in aanmerking voor deze compensatie.

Exacte bedrag onbekend

Hoeveel geld gedupeerden krijgen, verschilt per persoon. Dat hangt af van:

de leeftijd van de deelnemer op het moment van afsluiten;

de duur van de verzekering;

de hoogte van de inleg;

het jaar waarin de woekerpolis is afgesloten.

Volgens 'Stichting Koersplan de Weg Kwijt' varieert de compensatie van een paar tientjes tot honderden euro's. Gemiddeld gaat het om €300 tot € 400.

Zelf actie ondernemen!

Klanten van wie de polis nog liep op 14 juni 2013 krijgen automatisch bericht van Aegon. Gedupeerden van wie de woekerpolis is beëindigd moeten zich zelf melden bij Aegon. Je kunt nu alleen je e-mailadres achterlaten, zodat je een herinnering krijgt en pas vanaf 15 augustus kun je je echt aanmelden. Jammer dat consumenten zélf actie moeten ondernemen voor compensatie.

Opnieuw een schikking

Aegon heeft sinds 2000 al zo’n €800 miljoen uitgekeerd aan woekerpolisklanten onder druk van talloze rechtszaken en na bemiddeling van de toenmalige Ombudsman Financiële Dienstverlening, de heer Wabeke.

Deze nieuwe compensatie komt bovenop de compensatie die consumenten krijgen op basis van de collectieve regelingen die Aegon in 2009 heeft gesloten met de Stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim.

Meer informatie over woekerpolissen.

Lees ook: Corrigeer je belastingaangifte na compensatiefout Aegon.