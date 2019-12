AFM waarschuwt voor oversluiten woekerpolis

De AFM houdt vanaf 2012 intensief toezicht op de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen. Banken en verzekeraars moeten bezitters van woekerpolissen actief informeren over hun beleggingsverzekering. Consumenten hebben recht op gratis hersteladvies om het product te verbeteren.

Kwalijke handelwijze GFH Giro

De AFM doet hier onderzoek naar, recentelijk bijvoorbeeld bij GFH Giro, aanbieder van bankspaarproducten op basis van beleggingen. Er komen bij AFM opvallend veel meldingen binnen over de manier waarop dit bedrijf zijn klanten met een woekerpolis benadert. Tijdens gesprekken bij de consument thuis krijgen ze geen hersteladvies. GFH Giro komt enkel langs om de beleggingsverzekering over te sluiten naar haar eigen producten. De AFM twijfelt of het gegeven advies wel passend is voor de consument.

Op 23 december 2014 oordeelde de rechtbank Rotterdam (bestuursrecht) dat de AFM niet bevoegd was de consument met een persbericht in het openbaar te waarschuwen voor GFH Giro en dat de mededelingen over deze partij op de website van de AFM en de attenderingen op deze mededelingen onrechtmatig zijn. Lees de rectificatie.

Vertrouwen geschaad

De AFM vindt deze handelswijze kwalijk. Het vertrouwen van consumenten met een woekerpolis is al geschaad in de financiële wereld en nu worden zij weer gebruikt als commercieel doelwit. Woekerpolisbezitters kunnen hun ervaring over het hersteladvies delen met de AFM.

Terugroepactie Consumentenbond

De Consumentenbond uit al langer zorgen over het oplossen van het woekerpolisdossier. We zijn daarom een terugroepactie gestart waarin we verzekeraars oproepen de woekerpolissen te repareren. Verzekeraars moeten de waarde van de woekerpolissen opnieuw berekenen tegen redelijke voorwaarden. Na deze herberekening zal de waarde van de beleggingsverzekering een stuk hoger zijn. Hiervoor heeft de Consumentenbond een Woekerpolis Checklist ontwikkeld. Steun onze actie 'Ontwoeker mijn polis'!

Lees meer in ons woekerpolisdossier hoe jij jouw woekerpolis kunt verbeteren.