ASR: compenseer mijn woekerpolis eerlijk!

ASR blijkt namelijk in het geheim aan een klein aantal klanten met een Waerdye-levensverzekering veel meer compensatie te hebben betaald dan aan andere klanten met zo'n verzekering.

Het gaat om klanten die een juridische procedure tegen ASR aanspanden en hun zaak hebben geschikt. ASR heeft de overige klanten hiervan tot nu toe niet op de hoogte gesteld.

Wat vindt de Consumentenbond daarvan?

Wij vinden de handelswijze van ASR onacceptabel: de verzekeraar creëert een grote rechtsongelijkheid. Samen met claimorganisatie Wakkerpolis, die ook opkomt voor de belangen van woekerpolishouders, hebben we de geheime schikkingen vorig jaar helpen blootleggen in het tv-programma EenVandaag.

We hebben ASR er natuurlijk meteen op aangesproken en vroegen de verzekeraar om alle klanten eerlijk te behandelen en niet alleen een kleine groep in het geheim.

Wat hebben we vervolgens gedaan?

Omdat ASR niet in beweging wil komen, stuurden we de verzekeraar begin 2016 een juridische sommatie om onze eis kracht bij te zetten. Daarbij beloofden we ASR een collectieve juridische procedure te starten als dat nodig is. ASR heeft deze sommatie zonder enige toelichting naast zich neergelegd en stuurde een belabberde brief terug.

Lees het antwoord van ASR (pdf).

We schakelen de politiek in

ASR toont zich stokdoof voor het redelijke pleidooi dat wij namens gedupeerden houden. Daarom vragen we minister van Financiën Dijsselbloem om hulp. De Nederlandse Staat is sinds eind 2008 eigenaar van ASR en de minister kan het bestuur van ASR dus direct aanspreken.

Bovendien heeft de minister gezegd het belangrijk te vinden dat verzekeraars openheid betrachten over geheime schikkingen en gelijke gevallen gelijk behandelen. We hebben de minister gevraagd om ASR instructies te geven om dat zo snel mogelijk te doen.

We kloppen samen met jou aan bij ASR in Utrecht

ASR behandelt jou als klant met een Waerdye-polis slecht. We hopen dat je samen met ons aan ASR wilt laten weten dat je dit niet accepteert. Doe mee aan onze demonstratie door je aan te melden via Facebook of meld je aan via ons e-mailadres. En ga vervolgens mee op 15 april met ons naar het hoofdkantoor van ASR in Utrecht. Hoe meer gedupeerde klanten laten zien dat ze het niet pikken, hoe sneller ASR overstag gaat.

En dan?

We gaan ervan uit dat jouw signaal aan ASR en de oproep aan minister Dijsselbloem veel gewicht in de schaal zullen leggen en dat ASR alle klanten eerlijk gaat behandelen. Als dat niet zo is, dan stapt de Consumentenbond naar de rechter.

Doe mee en meld je aan voor onze demonstratie!

Je kunt je op 2 manieren aanmelden om mee te doen aan onze demonstratie bij ASR. Je kunt je aanmelden via:

Facebook! of via ons e-mailadres schikkingasr@consumentenbond.nl.