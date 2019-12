ASR-klant wint zaak om woekerpolis

Nieuws|Deze week deden de Geschillencommissie van het Kifid én de rechter uitspraak in procedures tegen verzekeraar ASR over woekerpolissen. Wat betekenen de uitspraken voor gedupeerden en voor de collectieve rechtszaak van de Consumentenbond tegen ASR?

De Geschillencommissie van het Kifid gaf ASR een gevoelige tik op de vingers om een woekerpolis genaamd Falcon Levensplan. ASR moet zo'n €7000 aan te veel in rekening gebrachte kosten aan de klant terugbetalen. ASR heeft de kosten niet duidelijk genoeg in de polisvoorwaarden genoemd, aldus de Geschillencommissie.

Meer compensatie voor gedupeerden

ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl spanden de zaak om het Falcon Levensplan aan. De claimorganisaties noemen de uitspraak belangrijk, omdat deze richtinggevend kan zijn voor andere gedupeerden met een soortgelijke polis. Van het Falcon Levensplan zijn er ongeveer 220.000 verkocht.

ASR gaat tegen de uitspraak in beroep en benadrukt dat het een ‘individuele zaak’ betreft. Volgens de verzekeraar kwam het Kifid in 2 andere zaken over hetzelfde tot een heel andere slotsom.

De Consumentenbond vindt ook dat de uitspraak van het Kifid een overwinning is voor woekerpolisgedupeerden. Marcel Hooft van Huysduynen, campagneleider Consumentenbond: 'Wij vinden dat ASR na deze uitspraak alle klanten met een Falcon Levensplan extra compensatie moet betalen. Wat je helaas ziet, is dat ASR blijft proberen te voorkomen dat de uitspraak brede gevolgen krijgt. ASR doet dat op oneigenlijke wijze door te zeggen dat het om een individuele zaak gaat, terwijl meer dan 200.000 klanten door precies dezelfde polis op het verkeerde been zijn gezet. Wij vinden dat onfatsoenlijk'.

Geen inzage rekensoftware

In een rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland oordeelde de rechter dat ASR geen toegang hoeft te geven tot de rekensoftware en databestanden waarmee ASR berekent hoeveel compensatie woekerpolishouders krijgen op grond van de bestaande (in de ogen van de Consumentenbond volstrekt ontoereikende) collectieve compensatieregeling. Volgens de rechter heeft de stichting Woekerpolisproces, die de zaak aanspande, de vordering niet goed onderbouwd. De stichting zegt in beroep te gaan.

Rechtszaak Consumentenbond

De Consumentenbond voert actie voor ruim 200.000 consumenten die zijn gedupeerd door een woekerpolis van ASR genaamd Waerdye. De Consumentenbond heeft ASR eind 2016 gedagvaard.

De uitspraak van het Kifid over een woekerpolis van ASR genaamd Falcon Levensplan, beschouwt de Consumentenbond als een steun in de rug. 'Wij maken ASR over de Waerdye-verzekering voor een deel dezelfde verwijten', zegt Hooft van Huysduynen.

Het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland heeft geen invloed op de rechtszaak van de Consumentenbond. Consumenten met een Waerdy-polis kunnen zich nog steeds aansluiten bij de collectieve actie van de Consumentenbond.

Bron: ANP/Consumentenbond/Radar

Lees meer: