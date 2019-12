ASR komt gedupeerden nog niet tegemoet

Verzekeraar ASR is consumenten die zijn gedupeerd door een woekerpolis genaamd Waerdye nog niet tegemoet gekomen. De Consumentenbond heeft ASR gevraagd om alle klanten met zo'n woekerpolis een redelijke compensatie te geven en niet alleen een kleine groep in het geheim. ASR is tot op heden niet op deze eis ingegaan.