ASR moet onduidelijke poliskosten woekerpolis terugbetalen

Volgens de Commissie was bij het afsluiten van de verzekering in 2003 uit de voorwaarden niet af te leiden wat de hoogte en samenstelling van de poliskosten zouden zijn. Het gaat om een beleggingsverzekering Levensplan Bescherming met looptijd van 30 jaar van een rechtsvoorganger van ASR.

In de voorwaarden van de woekerpolis stond enkel dat er maandelijks poliskosten zou worden ingehouden, maar ontbrak hoeveel procent premie daaraan opging. Dit oordeelt de Commissie op basis van een Europese richtlijn over oneerlijke bepalingen in consumentenovereenkomsten.

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

De Geschillencommissie van het Klachteninstituut voor financiële dienstverlening (Kifid) vond eerder dat ASR voldoende informatie over de kosten verschafte omdat de consument er ook geen onderzoek naar had gedaan. In het hoger beroep is deze eerdere uitspraak van de Geschillencommissie op 15 juni 2016 verworpen.

Onduidelijke kosten

De Consumentenbond pleit al jaren voor het afschaffen van onduidelijke en onlogische kosten. Zo rekenen verschillende verzekeraars nog steeds - los van de premie ‘transactiekosten’ of incassokosten - per betalingstermijn kosten voor het opzeggen van een verzekering. Die kosten zijn voor het afsluiten van een verzekering vaak ook onduidelijk. Ze staan niet bij de aanvraag vermeld en staan niet (helder) in de voorwaarden. Als kosten vooraf zijn verzwegen, heb je er niet mee ingestemd. Je hoeft ze dan in principe niet te betalen. Klaag dus bij de verzekeraar als ze toch in rekening worden gebracht.

Bron: Uitspraak Kifid (pdf)