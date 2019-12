Bezitters woekerpolis ontevreden over verzekeraars

Nieuws|Vereniging Woekerpolis.nl overhandigde gisteren aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 25.000 meldingen, die zijn binnengekomen bij het woekermeldpunt van de vereniging. Woekerpolisbezitters konden via dit meldpunt laten weten in hoeverre hun probleem met hun woekerpolis door de verzekeraar is opgelost.

De verzekeraars scoren slecht. In minder dan 5% van de meldingen zijn de problemen opgelost en de klanten geven hun verzekeraar een 3 als gemiddeld rapportcijfer. Ab Flipse, de voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl zegt: 'Het vertrouwen is nog ver te zoeken. Verzekeraars sturen hun klanten wel brieven, maar die durven daar niet op in te gaan. De angst om opnieuw belazerd te worden, is nog te groot. Verzekeraars hebben wat dat betreft nog een lange weg te gaan.'

Probleem niet opgelost

Eerder bracht de vereniging een analyserapport uit over de eerste 20.000 meldingen. De 5.000 extra meldingen die nu zijn binnengekomen, bevestigen het eerder naar buiten gebrachte beeld. Als verzekeraars al contact opnemen met gedupeerden, lossen ze meestal het probleem niet op.

Te rooskleurig

Aanleiding voor het meldpunt was de AFM-rapportage Nazorg beleggingsverzekeringen dat op 9 oktober verscheen. Volgens Woekerpolis.nl schetst dit rapport een te rooskleurig beeld. Zo bekeek AFM in welke mate de verzekeraars hun klanten 'activeren'. Met activeren bedoelt de AFM dat verzekeraars hun klanten inzicht geven in het probleem én helpen hun situatie te verbeteren.

Verzekeraars activeerden slechts 52% van de houders van een woekerpolis met het zogenaamde 'inteereffect'; dit betreft polissen waar de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, waardoor de polis zichzelf opeet. Er blijft aan het eind van de looptijd niets over. Van de mensen met een woekerpolishypotheek is slechts 36% door de verzekeraar benaderd.

Meldpunt gesloten

Met het overhandigen van de meldingen aan de AFM heeft de vereniging het meldpunt gesloten. Het is nu aan de AFM om de meldingen mee te nemen bij het uitvoeren van haar toezichttaak.

