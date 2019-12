Eerste indruk|Brand New Day adverteert via commercials met het ontwoekerpakket. Maar wat is het en wat doet het voor je woekerpolis? Wij doen een polis-check.

Wat is het ontwoekerpakket van Brand New Day?

Ruim 7 miljoen Nederlanders zijn ongelukkige bezitter van een woekerpolis: een beleggingsverzekering met extreem hoge kosten. Om van je woekerpolis af te komen, zijn verschillende opties. Één ervan is overstappen. Beleggingsinstelling Brand New Day biedt hiervoor een Ontwoekerpakket aan.

Het 'pakket' bestaat uit een brochure en een aanvraagformulier voor een polis-check. Voor de check stuur je een kopie van de polis- en clausebladen (met begin- en einddatum van je polis) mee en de waardeoverzichten vanaf 2010. Binnen vijf werkdagen rekent Brand New Day uit welke winst je uit de overstap haalt.Mits je kunt overstappen: dit kan vaak niet met een verpande hypotheekpolis.

Via de website kun je direct een polis-check indienen (dus niet eerst een pakket aanvragen) en je overstapvoordeel berekenen. Of een polis-check kado doen. Ook kun je op de website direct zien of je een woekerpolis hebt.

Ontwoekeren via Brand New Day: review

Brand New Day adverteert met een ontwoekerpakket. Zij biedt aan om je woekerpolis om te zetten naar een beleggingsrekening met lage kosten. Het kapitaal uit je woekerpolis wordt dan doorgestort naar een geblokkeerde beleggingsrekening bij BND. Overstappen met een hypotheekpolis blijkt echter vaak niet mogelijk. Verder kent BND geen spaarvormen en dus geen gegarandeerd eindkapitaal.

Op avontuur met Aegon

We testen het Ontwoekerpakket van Brand New Day met een Aegon Levensloop Hypotheekverzekering. Via de website zien we direct dat het om een ware woekerpolis gaat. Voor een polis-check sturen we de waarde overzichten vanaf 2010 toe en de polis-en clausulebladen. Per e-mail ontvangen we de uitkomst: overstappen naar Brand New Day zou op de einddatum ruim €5000 meer vermogen opleveren. BND blijkt te hebben gerekend met een belegging van 40% in aandelen en 60% obligaties, waarbij het prognoserendement 7,4% is: hetzelfde prognosepercentage als bij de oude polis. BND laat met deze berekening alleen zien dat de kosten bij BND lager zijn. De nadruk zou moeten liggen op de opbrengst die je krijgt bij een reëel prognoserendement.

Staar je dus niet blind op het voorgespiegelde eindkapitaal. Een prognose van 7,4% voor een mixfonds is niet reëel. Het prognosekapitaal van zowel Aegon als BND is daardoor te hoog. Wij vinden de informatie daarom verwarrend. Een realistische berekening van het eindkapitaal na de overstap bij BND ontbreekt.

Lage kosten

Brand New Day biedt de mogelijkheid om te beleggen op een geblokkeerde rekening. De kosten zijn inderdaad laag: over elke euro betaal je eenmalig 0,50% aankoopkosten. De beheerfee is voor alle obligatiefondsen 0,50% en voor het aandelenfonds 0,59%. Als je € 100 stort dan wordt € 99,50 belegd. De beheerfee wordt jaarlijks van de koerswinst van het fonds afgehaald.

Wel komen we erachter dat er éénmalige overboekkosten zijn: €149 per polis. Dit was ons niet direct duidelijk: het staat niet in de brochure, wel op de website (Tabblad 'Direct overboeken'). De kosten blijken te zijn meegenomen in de berekening van het overstapvoordeel. Dit had BND vooraf even moeten vermelden. In de huidige communicatiemiddelen staan deze kosten inmiddels vermeld.

Van woekeren naar beleggen

Een groot nadeel is dat je via Brand New Day alleen kunt beleggen in aandelen en obligaties: je kunt alleen kiezen uit fondsen van Brand New Day zelf. Op de website vind je na lang zoeken informatie over de fondsen. Echter, de tool werkt niet goed. Verder biedt Brand New Day geen gegarandeerd eindkapitaal. Dit moet BND duidelijker aangeven bij het overstapvoordeel. Zeker na een woekerpolis is dit gebrek aan garantie wellicht een koude douche.

Geen advies

Ten slotte is een adviesgesprek niet mogelijk via Brand New Day. Wel kunnen ze ons doorverwijzen naar een onafhankelijke tussenpersoon in de omgeving. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor de aangedragen adviseurs geldt dan een maximumbedrag van €750 voor één polis en €1250 per klant (ongeacht het aantal polissen). Hoe onafhankelijk dit advies is, hebben wij niet getest. Als het goed is, zou zo'n adviseur verschillende mogelijkheden moeten belichten. Dus niet alleen een overstap naar BND maar ook mogelijkheden bij andere aanbieders zoals banksparen met een gegarandeerd eindkapitaal.

Verpand: wortels in de grond

Overstappen met polis die verpand is aan je hypotheek naar BND blijkt slechts bij een beperkt aantal hypotheekaanbieders mogelijk: Hypotrust/ Quion, Argenta, Obvion en Bank of Schotland. De polis-check is gedaan voor een Aegon Levensloop Hypotheekverzekering. BND heeft niet vooraf aan ons of Aegon gevraagd of de polis verpand is aan de bank. Dit is essentieel: de polis blijkt verpand en overstappen kan dus sowieso niet. Niet duidelijk is waarom BND dit niet eerst navraagt en ons papieren stuurt, waarin het voordeel van overstappen wordt belicht. BND zelf geeft aan dit in de toekomst duidelijker in de offerte op te nemen.

Heb je je hypotheek bij een andere aanbieder afgesloten, dan kun je alleen overstappen naar BND als je ook met je hypotheeklening overstapt naar een aanbieder die BND wel accepteert. Hier zijn kosten aan verbonden zoals boeterente en notariskosten. Bij de beleggingsrekening van BND zit geen overlijdensrisicoverzekering. Heb je er toch behoefte aan of stelt de hypotheekverstrekker dit verplicht, dan kun je hem afsluiten bij de voordeligste aanbieder. Vergelijk overlijdensrisicoverzekeringen.

Bij BND kun je vooral terecht voor andere soorten woekerpolissen zoals lijfrenteverzekeringen of kapitaalverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypotheek. Als je tenminste wilt beleggen.

Conclusie: van ontwoekeren naar beleggen

Overstappen via Brand New Day lijkt aantrekkelijk. De beleggingskosten zijn laag. Je moet wel willen beleggen want een spaarvariant is er niet. Overstappen met een verpande hypotheekpolis is vaak niet mogelijk, zoals met de Aegon Levensloop Hypotheek. BND heeft wel een polis-check uitgevoerd voor dit product en geeft onterecht aan overstappen mogelijk is. Zonde van de tijd: de check of een polis verpand is of niet zou eerst moeten worden gedaan (bij de verzekerde of via de verzekeraar). BND zou de consument eerder moeten adviseren na te gaan of de polis verpand is. Verder heeft de beleggingsinstelling geen eigen adviseurs, maar stuurt je door naar een adviseur in de omgeving. Deze adviseurs zijn niet gratis. De vraag is hoe onafhankelijk deze adviseurs zijn en of die ook de mogelijkheid om te gaan banksparen zullen bespreken.

Kijk dus ook naar andere opties om van je woekerpolis af te komen, zoals banksparen.