Brief aan Tweede Kamer over woekerpolisaffaire

De Consumentenbond heeft de Tweede Kamer en de minister van Financiën opnieuw opgeroepen om woekerpolisgedupeerden te helpen. Dit gebeurde tijdens een hoorzitting over de toestand van de Nederlandse verzekeringssector die op 11 juni in de Tweede Kamer is gehouden.

Tijdens de hoorzitting kwam het rapport van de Commissie Verzekeraars aan de orde. Deze commissie heeft de regering geadviseerd over onder andere de woekerpolisaffaire. De Consumentenbond had gehoopt dat de commissie de regering zou adviseren het initiatief te nemen om te komen tot een echte oplossing. De commissie heeft dat helaas niet gedaan.

De Consumentenbond vindt dat de Commissie Verzekeraars een slecht adviesrapport heeft opgesteld. Zo schrijft de commissie dat 'er geen massale rechtszaken zijn' van consumenten die door een woekerpolis zijn gedupeerd. Terwijl er op dit moment juridische procedures lopen waarbij tienduizenden consumenten zijn betrokken.

Daarnaast is het onbegrijpelijk dat de commissie zegt dat het te ingewikkeld is voor de overheid om een regeling te (helpen) bedenken die consumenten recht doet. De Consumentenbond vindt dat veel te gemakkelijk. We hopen dan ook dat minister van Financiën Dijsselbloem, gesteund door de Tweede Kamer, snel in actie komt.