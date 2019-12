Geruisloos oversluiten zonder bombarie

In 2003 heeft het Verbond van Verzekeraars de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (OSK) opgesteld. Verzekeraars die deze overeenkomst tekenen, beloven mee te werken aan een fiscaalvriendelijke overstap van verzekeringskapitaal naar een andere verzekering. Sinds 2009 is deze overeenkomst uitgebreid met de overstap van verzekeringshypotheek naar een bankspaarhypotheek.

Zaken niet op orde

Vrijwel alle verzekeraars en banken hebben de overeenkomst getekend. Maar dat zegt dus niet alles. Zelfs bij grote aanbieders als ING en de SNS Bank is dit nog steeds niet mogelijk om een kapitaalverzekering over te sluiten naar bankspaarproduct. Acht aanbieders werken zelfs niet mee als het gaat om oversluiten naar een bankspaarrekening binnen het eigen bedrijf. Wel kun je bij alle aanbieders oversluiten van een verzekering naar een andere aanbieder. De banken en verzekeraars brengen geen kosten in rekening voor het fiscaal geruisloos oversluiten. In een aantal gevallen is wel sprake van afkoopkosten.

BLG, Centraal Beheer Achmea, ING, RegioBank, SNS Bank en Woonfonds geven aan dat de fiscaalvriendelijke overdracht in de loop van dit jaar mogelijk wordt. We wachten in spanning af.

