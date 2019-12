Hersteladvies woekerpolis moet binnen redelijke termijn

Nieuws|De Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft op 16 februari geoordeeld dat het hersteladvies over een woekerpolis te laat heeft plaatsgevonden.

De gedupeerde klant kreeg hierover een gesprek 5 jaar nadat de nieuwe tussenpersoon de verzekeringsportefeuille had overgenomen.

Hersteladvies

Klanten met een woekerpolis hebben recht op gratis hersteladvies van de tussenpersoon die de polis afsloot. Heeft een andere adviseur inmiddels de klanten overgenomen, dan moet die nieuwe tussenpersoon het hersteladvies geven.

Hoeft niet direct

Het is niet nodig dat het contact met je nieuwe adviseur direct na de overname moet plaatsvinden. De adviseur mag rekening houden met het laatste contactmoment voor de overname. Een adviseur moet periodiek nagaan wat de situatie van zijn klanten is. De geschillencommissie meldt 'Wat een redelijke termijn is, hangt af van de omstandigheden van het geval'.

Het Kifid oordeelde dat de adviseur de klant geen compensatie hoeft te geven voor het feit dat het advies te laat was.

Claimorganisaties

Consumenten die meer schadevergoeding willen voor hun woekerpolis kunnen zich aansluiten bij een claimorganisatie.



Bron: Uitspraak Kifid (pdf)

