Tien keer hogere vergoeding voor woekerpolis

Nieuws|27 januari jl. kende het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een compensatie van circa €20.000 toe aan een gedupeerde met een polis voor aanvullend pensioen bij Centraal Beheer Achmea. Deze compensatie is 10 keer zo hoog als de eerdere tegemoetkoming van €2000 die de verzekeraar betaalde.

De redenen voor de compensatie

De verzekeraar heeft onvoldoende informatie over de kosten verstrekt voorafgaand aan het afsluiten van de levensverzekering.

Er was onvoldoende duidelijk dat de overlijdensrisicopremies ieder jaar hoger werden als het slecht ging met de beleggingsresultaten (hefboomeffect).

De verzekeraar heeft niet aan zijn zorgplicht voldaan. De verzekeraar had de consument na het sluiten van de verzekering moeten wijzen op relevante ontwikkelingen en had moeten kijken of de verzekering nog voldeed aan de wensen van de consument.

Grote omvang gedupeerden

De claimorganisatie Wakkerpolis schat in dat deze uitspraak valt toe te passen op ongeveer 500.000 polissen van Achmea, Nationale Nederlanden en ASR (Waardye) met een hypotheek- of pensioenvoorziening. De gedupeerde in deze klachtzaak werd vertegenwoordigd door Wakkerpolis.

De Consumentenbond heeft een samenwerkingsverband met Wakkerpolis om op te komen voor de belangen van honderdduizenden consumenten die zijn gedupeerd door een woekerpolis.



Bron: Kifid

