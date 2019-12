Kifid schort woekerpolis uitspraken op

Het Kifid verwacht dat de uitspraak onderdelen bevat die relevant zijn voor de beoordeling van klachten over beleggingsverzekeringen. In juni 2014 is er al een belangrijk tussenvonnis geweest in de zaak tegen Nationale Nederlanden. De verzekeraar had haar klanten beter moeten informeren over de kosten in deze beleggingsverzekering. Alleen als een klant alle kosten kent, kan hij een goed besluit nemen om een product wél of niet af te sluiten.

De Geschillencommissie van het Kifid schort alle woekerpoliszaken tijdelijk op en hervat de behandeling na de uitspraak van het Europese Hof.

Uitzondering

Er is echter een uitzondering. Woekerpoliszaken waarin een mondelinge behandeling is aangekondigd gaan gewoon door. De uitspraak wordt echter pas gedaan na het oordeel van het Europese Hof. Dit geldt ook voor woekerpoliszaken waar de behandeling al heeft plaatsgevonden, maar waar nog geen definitieve uitspraak is gedaan.

Als de uitspraak van het Europese Hof daartoe aanleiding geeft, kan er een extra schriftelijke ronde worden ingelast in de lopende procedures.

