Maatregelen Aegon ter discussie

Het besluit komt voort uit de regeling die Aegon al in 2009 trof met onder andere stichting Verliespolis en Woekerpolis Claim. De verzekeraar geeft hiermee het goede voorbeeld. Op Nationale Nederlanden na heeft nog geen andere verzekeraar deze maatregelen genomen. Pieter Lijesen, woordvoerder stichting ConsumentenClaim, noemt de maatregelen echter een fopspeen. 'Het direct storten van de compensatie in de polis betekent niets. Stel dat Aegon nu 400 euro stort als contante waarde. Deze waarde groeit in de resterende looptijd aan tot 2000 op einddatum en kost Aegon dus niets extra.' Het verlagen van de kosten naar 1,25% is volgens Lijesen een noodmaatregel. 'Aegon is meer dan andere verzekeraars afhankelijk van de premieinkomsten van hun beleggingsverzekeringen. Veel polishouders zeggen momenteel hun beleggingspolis op. Dat merken ze flink bij Aegon.'

Verliespolis

Volgens stichting Verliespolis moet met ASR, Achmea, Delta Lloyd en SNS Reaal nog flankerend beleid worden uitgewerkt in een aanvullende overeenkomst. Kostenverlaging is hierbij het uitgangspunt. Verliespolis geeft aan dat, met uitzondering van Loyalis en Cordares , met de middelgrote en kleine verzekeraars nog geen transparante regelingen zijn getroffen.

Overstappen

Bron: Algemeen Dagblad