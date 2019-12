Meldpunt AFM voor woekerpolissen

Nieuws|Van je woekerpolis afkomen is niet gemakkelijk. Kosteloos overstappen wordt nog steeds bemoeilijkt door verzekeraars. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) raadt consumenten aan vragen en klachten hierover te melden.

Eind 2011 heeft minister de Jager verzekeraars opgeroepen gedupeerden van een woekerpolis te laten gaan: geen kosten en gratis advies bij overstappen óf een goed alternatief bieden. Zoals bekend is het nog steeds niet zo'n feest. Ondanks dat de meeste verzekeraars hun medewerking hebben toegezegd, lijkt het woekeren te blijven sluimeren. Wanneer je je verzekeraar (advies)kosten in rekening brengt bij overstappen, kun je dit melden bij de AFM.

Meldpunt bij overstapkosten

De AFM heeft een meldpunt. Hier kun je een klacht kwijt als je verzekeraar of tussenpersoon je niet kosteloos helpt met je woekerpolis. Je krijgt geen individuele reactie op je klacht. De AFM kijkt of er nader onderzoek nodig is op basis van de meldingen en spreekt indien nodig de verzekeraars en tussenpersonen aan.

Verzekeraars vergelijken

Het is het raadzaam verzekeraars te vergelijken bij oversluiten: leg verschillende offertes naast het aanbod van je huidige verzekeraar. Zo zie je waar je het goedkoopst uit bent.

Bron: AFM