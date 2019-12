Nationale-Nederlanden moet betalen voor woekerpolis

Eerste kosten

Wat is er aan de hand? Bij het afsluiten van de woekerpolissen heeft Nationale-Nederlanden niet duidelijk gemaakt dat er kosten werden ingehouden en hoe hoog die waren. Omdat dat niet gebeurd is, mochten de kosten niet in rekening worden gebracht. Nationale-Nederlanden moet deze zogenoemde ‘eerste kosten’ volgens het Kifid terugbetalen.

Deze uitspraak van 22 juni kan grote gevolgen hebben voor Nationale-Nederlanden en andere verzekeraars die woekerpolissen verkochten, want ook andere gedupeerden kunnen nu compensatie eisen.

Deze uitspraak geeft ook de collectieve rechtszaak die Consumentenbond voert tegen Nationale-Nederlanden een flinke steun in de rug. Steun ons en meld je aan voor de actie 'Compenseer ons eerlijk!'. Wij houden je dan op de hoogte van onze vorderingen in de rechtszaak.

