Nationale Nederlanden moet kosten woekerpolis terugbetalen

Dit blijkt uit een tussenuitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid. Houders van een polis van Nationale Nederlanden met dezelfde voorwaarden komen in principe ook in aanmerking voor een schadevergoeding, die bestaat uit deze kosten en de misgelopen rendement daarop. Die onterechte kosten kunnen oplopen tot een paar duizend euro per polis. De definitieve uitspraak van het Kifid over de hoogte van het misgelopen rendement volgt nog.



In totaal heeft Nationale Nederlanden tot 2008 bijna 700.000 woekerpolissen onder dezelfde algemene voorwaarden verkocht. Al deze polishouders hebben niet automatisch recht op een schadevergoeding maar moeten zelf een klacht indienen bij het Kifid. Nationale Nederlanden kan nog in beroep gaan tegen deze uitspraak.



Bron: Follow the money