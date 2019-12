Nationale Nederlanden ontwoekert het meest

Nationale Nederlanden koploper

De meeste verzekeraars met woekerpolissen hebben toegezegd loyaal mee te werken als je wilt overstappen van je dure beleggingsverzekering naar een goedkoper product. Ze geven gratis advies en brengen meestal geen kosten meer in rekening. Nationale Nederlanden gaat nog een stap verder: de verzekeraar verlaagt vanaf 1 januari 2013 de kosten tot maximaal 1,25 % per jaar voor alle bestaande beleggingsverzekeringen. Ook Achmea heeft toegezegd voor FBTO en Centraal Achmea lagere kosten te gaan rekenen. Een goed voorbeeld voor de andere verzekeraars.

Richting de finish

Alle grote verzekeraars, te weten Nationale Nederlanden, ASR, Achmea, Aegon, Delta Lloyd en SNS Reaal, hebben toegezegd een compensatie te geven bij hun woekerpolissen voor de te hoge kosten. Niet alle verzekeraars lopen netjes mee in de race: een partij als Conservatrix is nog voor een groot deel in gebreke gebleven. Bekijk het schema voor meer informatie per verzekeraar over de status van de woekerpolis. Alle grote verzekeraars ronden het woekerpolisproces in 2012 af.

