Verzekeraars mogen woekerpolisklanten opsporen

Nieuws|Verzekeraars kunnen zich niet meer verschuilen achter de onvindbaarheid van woekerpolisklanten. Zo klaagde Achmea eind 2014 in een brief aan het Ministerie van Financiën dat hij veel woekerpolisklanten niet kon bereiken voor hersteladvies omdat ze waren verhuisd. Uit het antwoord van het ministerie, dat onlangs openbaar werd, staat dat gemeenten persoonsgegevens mogen verstrekken aan een verzekeraar die dit nodig heeft voor de nazorg van woekerpolissen.

Kom in actie

Heb jij een woekerpolis en ben je verhuisd? Geef je nieuwe adres door aan je verzekeraar: je hebt recht op gratis hersteladvies. Van de ruim 7 miljoen mensen met een woekerpolis waren er eind 2015 nog 2,5 miljoen mensen die geen actie hebben ondernomen. De verzekeraar van je woekerpolis moet je benaderen voor compensatie en hersteladvies. Met deze 'standaardcompensatie’ is je probleem nog niet opgelost , omdat de daadwerkelijke schade veel groter is. Je moet dus zorgen dat je van je woekerpolis afkomt én dat je de echte schade claimt. Kom in actie en bekijk jouw opties met het ontwoekerstappenplan.