Woekerpolis stoppen of aanpassen

Het is belangrijk om zo snel mogelijk van je woekerpolis af te komen. De polis stopt niet vanzelf. Je moet zelf actie ondernemen. Je kunt de polis oversluiten, wijzigen, premievrij maken of afkopen. Wat voor jou het beste is, hangt af van je polis en je eigen situatie.

Woekerpolis oversluiten

Om van de woekerpolis af te komen kun je die oversluiten naar een ander product, bijvoorbeeld banksparen. Je hoeft niet bij je huidige verzekeraar te blijven. Je kunt het geld dat vrijkomt uit je woekerpolis dan doorstorten naar een bankspaarproduct. Het maakt hierbij uit of de woekerpolis aan je hypotheek is gekoppeld of dat je spaart voor je pensioen.

Bankspaarhypotheek

Heb je een beleggingshypotheek, dan kun je het geld van je woekerpolis in een bankspaarproduct laten storten. Oversluiten is niet altijd mogelijk. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

Let op: Bij woekerpolissen is de overlijdensrisicoverzekering 'ingebouwd'. Stap je over naar banksparen, dan vervalt de verzekering. Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht voor je hypotheek, dan moet je die nog apart afsluiten. Ook moet je hypotheekbank akkoord gaan met de wijzigingen.

Banksparen voor je pensioen

Ook een beleggingspolis die bedoeld is om je pensioen aan te vullen kun je omzetten naar een bankspaarproduct. Met banksparen voor je pensioen bouw je op een geblokkeerde rekening kapitaal op via sparen of beleggen bij een bank of verzekeraar. Het bedrag dat je op die rekening spaart, is net als de oude polis vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Je kunt jaarlijks blijven bijstorten; ook de inleg voor banksparen is fiscaal aftrekbaar (binnen de fiscale mogelijkheden).

Woekerpolis wijzigen

Als overstappen naar banksparen niet mogelijk is, kun je ook de woekerpolis wijzigen om het toekomstig rendement te verbeteren. Of om meer zekerheid te krijgen over het op te bouwen kapitaal.

Mogelijke wijzigingen zijn:

Het beleggingsrisico beperken door te switchen naar een beleggingsfonds met een lager risico.

Overlijdensrisicodekking verlagen of laten vervallen

Wijzigen dekking overlijdensrisico

De premie voor je overlijdensrisicoverzekering kan ieder jaar hoger worden. Dit gebeurt als je verzekerd bent voor overlijden voor een vast bedrag, de beleggingsresultaten tegenvallen en de poliskosten hoog zijn. Het kan dan beter zijn deze dekking uit je polis te halen of te verlagen.

Premies voor een overlijdensrisicoverzekering zijn de laatste jaren flink gedaald. Kijk of het voordeliger is om je verzekering ergens anders af te sluiten. Is de polis met overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan je hypotheek, dan heb je van je bank toestemming nodig om het overlijdensrisico uit je beleggingsverzekering te halen.

Woekerpolis premievrij maken

Om je woekerpolis te stoppen, kun je hem premievrij maken. Je bent er dan nog niet. Als je geen premie betaalt en je kapitaal laat staan, blijft het probleem van de hoge kosten bestaan. Check dus eerst hoe hoog de kosten zijn en hoe lang die nog doorlopen om te kunnen beslissen of premievrij maken een goed idee is. Verder kan premievrij maken fiscale gevolgen hebben.

Stappen

Vraag je verzekeraar schriftelijk om de (fiscale) gevolgen van het premievrij maken en vraag om een prognose van het eindbedrag.

Vraag bij koppeling van je woekerpolis met je hypotheek een adviesgesprek aan om deze naar een andere vorm om te zetten.

Let op de hoogte en einddatum van je overlijdensrisicodekking. Vergelijk deze met andere aanbieders.

Woekerpolis afkopen

Je kunt je woekerpolis ook afkopen. Dan stopt de woekerpolis en laat je de poliswaarde uitkeren. Heb je een beleggingshypotheek, dan kun je de aan je hypotheek gekoppelde polis afkopen (de verzekeraar kan hier wel kosten voor rekenen). Je moet het vrijgekomen geld dan wel gebruiken voor het (deels) aflossen van je hypotheek. Voor het vervroegd aflossen van de hypotheeklening kan de hypotheekbank wel een boete rekenen. Het afkopen van een hypotheekpolis is niet altijd slim. Vaak is het beter om zo'n hypotheekbeleggingspolis om te zetten naar een bankspaarproduct.

Afkopen is vaak ook niet de beste optie bij een lijfrenteverzekering (aanvulling voor je pensioen). Je betaalt dan bij afkoop meestal in 1 keer inkomstenbelasting over de afkoopwaarde. Vaak betaal je ook nog een boete (revisierente).

Stappen