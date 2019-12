Consumentenbond gaat strijd aan met Nationale Nederlanden

De Consumentenbond en Wakkerpolis hebben NN een brief gestuurd met een dringende oproep om gedupeerde consumenten een hogere vergoeding te geven voor de geleden schade. We willen ook dat NN meer doet om te voorkomen dat de schade op lopende polissen blijft stijgen. Als NN geen gehoor geeft aan de oproep, volgen (gezamenlijke ingezette) juridische stappen.

Wat is er aan deze stap voorafgegaan?

De stap van de Consumentenbond volgt op een ons pleidooi van 4 november aan alle verzekeraars om consumenten met een woekerpolis nu eindelijk eens rechtvaardig te behandelen. Om precies te zijn hebben we verzekeraars gevraagd om een Terugroepactie Woekerpolissen te houden. We willen dat ze de waarde van alle beleggingsverzekeringen opnieuw gaan berekenen, maar dan tegen redelijke voorwaarden, die wij hebben gebundeld in een checklist. Inmiddels is de deadline verstreken. Het blijkt dat Nationale-Nederlanden geen gehoor geeft aan onze oproep. De Consumentenbond neemt daarmee geen genoegen.

Waarom werken we met Wakkerpolis samen?

We willen genoegdoening voor gedupeerden en denken dat we ons doel sneller kunnen bereiken door met Wakkerpolis samen te werken. Wakkerpolis heeft juridische en verzekeringstechnische kennis, en al een eerste juridische overwinning op Nationale-Nederlanden gehaald in een procedure bij het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid). Deze procedure kan volgens juristen van grote betekenis zijn voor alle klanten van NN. Het Kifid heeft in een tussenuitspraak in deze procedure bepaald dat NN ten onrechte een fors bedrag aan zogenoemde 'Eerste kosten' in rekening gebracht. Ook is volgens het Kifid door NN bij de verkoop van de polissen het zeer schadelijke 'hefboomeffect' verzwegen.

De definitieve uitspraak in deze procedure wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 gedaan.

Wat wordt de volgende stap van de Consumentenbond en Wakkerpolis?

We zijn zoals gezegd begonnen met het sturen van een gezamenlijke brief aan Nationale-Nederlanden. Wij gaan deze aanbieder nog een kans geven. Het is nu afwachten hoe Nationale-Nederlanden reageert.

Wat zijn de verschillen tussen de Consumentenbond en Wakkerpolis?

De Consumentenbond en Wakkerpolis streven voor de gedupeerde klanten van Nationale-Nederlanden hetzelfde doel na. Maar er zijn ook verschillen.

De Consumentenbond komt op voor de belangen van alle consumenten met een woekerpolis. Wakkerpolis komt op voor consumenten met een polis van Nationale-Nederlanden die zich bij de organisatie hebben aangemeld.

Een ander verschil is dat de Consumentenbond geen vergoeding gaat vragen aan de gedupeerde consumenten, dat doet Wakkerpolis wel, op basis van no cure no pay.

Dienen consumenten zich aan te melden?

De Consumentenbond komt op voor de belangen van alle consumenten met een woekerpolis, of ze zich bij ons hebben gemeld of niet. Je kunt deelnemer worden bij Wakkerpolis. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Wakkerpolis.

De Consumentenbond en Wakkerpolis gaan de komende maanden een meer gedetailleerd onderzoek doen naar de omvang van de claim. Dat doen we door de checklist van de Consumentenbond toe te passen op de klanten van Nationale-Nederlanden die al lid van Wakkerpolis zijn geworden. We brengen in kaart hoeveel extra compensatie de checklist hen oplevert en proberen op basis daarvan een schatting te maken van de extra compensatie die alle klanten van Nationale-Nederlanden zouden moeten krijgen.