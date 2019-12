Vereniging Woekerpolis.nl sleept Reaal voor rechter

Klanten kregen volgens Vereniging Woekerpolis.nl misleidende offertes waarbij er bewust te hoge eindkapitalen werden voorgerekend. Deze polissen leveren tienduizenden euro's minder op dan was voorgespiegeld. Hypotheken kunnen daardoor niet worden afgelost en pensioenen vallen lager uit. De vereniging eist compensatie voor haar leden.

Bij producten zoals het Verzekerd Hypotheekfonds van AXA werd offerteprogrammatuur gebruikt die was gebaseerd op gemanipuleerde fondsrendementen. De bedragen die behaald konden worden, werden hierdoor structureel te hoog voorgerekend aan klanten. Voorzitter Ab Flipse van de vereniging licht toe: "Dit is fraude. Fondsrendementen werden mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Daarbij werd ook nog eens een verkeerde rekenmethode toegepast. De bedragen die in het vooruitzicht werden gesteld, waren bijna twee keer zo hoog dan wat in werkelijkheid mogelijk was."

Derde dagvaarding



Reaal is de derde verzekeraar die door de vereniging is gedagvaard. Er lopen al procedures tegen Nationale-Nederlanden en Aegon. Andere grote verzekeraars kunnen binnenkort ook een dagvaarding tegemoet zien.

Ontwoeker mijn polis!

De Consumentenbond is een terugroepactie gestart en vraagt verzekeraars om hun woekerpolissen te repareren. Miljoenen Nederlanders zijn gedupeerd door een woekerpolis en vervolgens afgescheept met een veel te lage schadevergoeding. Velen van hen zitten nu nog steeds met een giftige verzekering in hun maag. Dat kan zo niet langer. Wij vragen verzekeraars daarom een terugroepactie woekerpolissen te houden!

Lees ook ons persbericht

Lees ons woekerpolisdossier als jij wilt weten wat je kunt doen met jouw woekerpolis