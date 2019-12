Financieel adviseur: woekerpolisadvies

Volgens de maatregelen die zijn ingevoerd na de woekerpolisaffaire heb je recht op gratis hersteladvies van de adviseur die jou destijds de woekerpolis heeft verkocht. Gratis ontwoekeradvies klinkt mooi maar in de praktijk werkt het niet altijd. Kom je er niet uit met je eigen tussenpersoon of wil je niet naar je eigen adviseur omdat je hem niet meer vertrouwt (hij is degene die jou de woekerpolis heeft verkocht), zoek dan zelf een adviseur. Die is dan niet gratis, maar het ontwoekeren van je polis levert uiteindelijk geld op.

Ontwoekeradviseur

Op Advieskeuze.nl kun je zelf een adviseur zoeken die helpt met ontwoekeren. De getoonde adviseurs hebben vergunningen voor het adviseren over levensverzekeringen; er is verder geen selectie gemaakt door de Consumentenbond. Wel kun je jouw ervaring delen door een review achter te laten over een bezochte ontwoekeradviseur.

Vraag vooraf wat een ontwoekeradvies kost en met hoeveel banken en verzekeraars hij zaken doet. Wil je ontwoekeradvies waarbij de adviseur jouw persoonlijke financiële situatie doorlicht dan is het inschakelen van een onafhankelijk financieel planner van de VOFP (Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners) een goed idee.

Adviseurs van Polisrepair zijn gespecialiseerd in het ontwoekeren van je polis, net als adviseurs van stichting Odin. Je betaalt zo'n adviseur voor het advies.

Check de kosten

Is de uitkomst van het advies dat je het best kunt overstappen naar een ander product, dan kunnen hieraan ook kosten verbonden zijn, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek of bankspaarproduct. Check vooraf welke kosten wel en niet bij het advies horen.

Ook kan de bank nog extra kosten rekenen voor het wijzigen van je hypotheekpolis als je je dure overlijdensrisicoverzekering oversluit of omzettingskosten als je je hypotheekvorm wijzigt. Maak in ieder geval bezwaar tegen al die extra kosten.