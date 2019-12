Ruim 50 000 steunbetuigingen aan Google overhandigd

We hebben de petitie ‘Google, sla niet stiekem mijn locatie op’ aan Google overhandigd. Sinds het begin van de actie op 27 november 2018 hebben ruim 50.000 consumenten de actie gesteund.

Actie bij Google

Voor het kantoor van Google in Amsterdam beeldden we met grote locatie-trackers uit dat mensen worden gevolgd. Hierna overhandigden we Google de petitie.

Pim van der Feltz, Country Director van Google Nederland reageert: "We vinden het belangrijk dat Google-gebruikers begrijpen hoe en waarom we gegevens verzamelen en wat voor privacy-instellingen er zijn, zodat ze bewuste keuzes maken. We werken hard aan het verbeteren van onze privacy-instellingen en bestuderen de feedback van de Consumentenbond om te zien wat we nog meer kunnen doen."

Gezamenlijke actie van Europese consumentenorganisaties

De petitie is onderdeel van een gezamenlijke actie die we voeren met een aantal andere Europese consumentenorganisaties. We willen dat Google stopt met het verzamelen van de locatie van consumenten met een Android-smartphone, omdat dat zij daar geen échte toestemming voor hebben gegeven. De Noorse consumentenorganisatie Forbrukerrådet constateerde dit na onderzoek.

Tegen de wet

Volgens de Consumentenbond en andere Europese consumentenorganisaties is dat tegen de privacywet. Zeven Europese consumentenorganisaties hebben hierover een klacht ingediend bij de privacytoezichthouder van het betreffende land. De Consumentenbond diende een klacht en een handhavingsverzoek in bij de Nederlanse toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ierse toezichthouder heeft de leiding

De nationale privacytoezichthouders hebben de klachten in behandeling en zij werken hierin samen. Vanaf 22 januari zal de Ierse privacytoezichthouder optreden als leidende toezichthouder, omdat Google vanaf deze datum Google Ierland als de gegevensverwerker heeft aangewezen.

Op de hoogte blijven?

Wil je weten hoe deze actie verder verloopt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief 'Zeker Online', waarmee we je informeren over deze en andere acties op het gebied van online privacy en digitale veiligheid.

