Vragen naar aanleiding van onze actie tegen Google

Onze actie tegen Google krijgt ruimschoots aandacht. We ontvangen veel steun op social media en ruim 40.000 mensen hebben de petitie getekend. We krijgen ook veel vragen. Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Het is toch handig dat Google mijn locatie weet?

Je locatie gebruiken voor navigeren is inderdaad handig. Ook is het handig dat Google weet waar je telefoon is als je hem kwijt bent. Maar dat betekent niet dat Google je continu moet volgen. Veel kan ook anoniem of alleen bij het gebruik van een bepaalde app. Bij Google is het nu alles of niets.

Als je geen persoonsgegevens wilt delen, moet je maar betalen

Ook een reactie die we kregen: voor het delen van je gegevens krijg je gratis diensten terug ('dus: wat zeur je nou?'). Het antwoord: controle over persoonsgegevens is een grondrecht. Ook zonder te betalen moet jij je gegevens kunnen beschermen. Als Google jouw gegevens wil gebruiken, moet Google zich gewoon aan de wet houden. Overigens hebben gebruikers van een Android-smartphone voor de telefoon betaald.

Waarom volgt Google mij eigenlijk?

Google gebruikt je locatie niet alleen voor het ‘logische doel’, zoals navigeren, maar ook voor marketingdoeleinden. Google bouwt namelijk een gedetailleerd profiel over jou op en deze profielinformatie wordt gebruikt om gerichte advertentieruimtes te verkopen. Hoe meer Google over jou weet, hoe meer ze kunnen verdienen.

Persoonlijke advertenties: wat is daar zo erg aan?

Persoonlijke advertenties klinken niet zo schadelijk. Maar jou zo op de voet volgen, geeft een indringend beeld van je. Je locatie vertelt ook veel over wie je bent. Het kan bijvoorbeeld jouw politieke voorkeur verklappen (doe je mee aan een bepaald protest?) of iets verraden over je gezondheid (door je bezoek aan een ziekenhuis). Ook kan het veel vertellen over je gewoontes en je persoonlijkheid. Ga je elke dag naar de sportschool of zit je vaker bij de McDonalds? Misschien vindt een verzekeringsmaatschappij dat wel interessant en dat brengt ook risico's met zich mee, bijvoorbeeld dat je wordt uitgesloten voor bepaalde aanbiedingen of diensten.

Google weet zelfs hoe vaak jij een rookpauze houdt, kijk maar naar het filmpje van de Noorse consumentenbond Forbrukerrådet (met Nederlandse ondertiteling):

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Wat heeft het voor zin; ze weten toch al alles van me

Een reactie die we ook horen: 'Als je niet wilt dat je gevolgd wordt, neem dan geen telefoon'. En ook horen we: '24/7 offline in huis met alle gordijnen dicht is de enige manier om dit te voorkomen'. Maar dit soort drastische maatregelen zou volgens ons niet nodig moeten zijn. Bedrijven kunnen ook alleen de gegevens gebruiken die voor de dienst noodzakelijk zijn, deze niet zonder jouw toestemming voor marketingdoeleinden gebruiken en zoveel mogelijk gegevens anonimiseren. Een voorbeeld van hoe het beter kan: Apple biedt op de iPhone de mogelijkheid om alleen je locatie aan te zetten ‘bij gebruik van de app’.

Lees ook: Zo zorg je ervoor dat Google je niet meer volgt

Wat kan de Consumentenbond tegen Google beginnen?

Locatie is volgens de privacywet een persoonsgegeven. Google moet duidelijk toestemming vragen om locatie te mogen gebruiken voor advertentiedoeleinden. Maar dat doen ze volgens ons niet. De Consumentenbond heeft daarom een klacht ingediend bij de Nederlandse privacytoezichthouder. En ook andere Europese consumentenorganisaties hebben een klacht ingediend bij hun nationale toezichthouders. De toezichthouder moet de klacht in behandeling nemen en zou Google een boete kunnen opleggen.

We zijn ook een petitie gestart. Al meer dan 40.000 mensen hebben inmiddels de actie gesteund. Jouw steun is belangrijk, want hoe meer mensen de actie steunen, hoe duidelijker het signaal dat dit écht te ver gaat.