Overbodige hoeveelheden zout

Nederlanders krijgen via alledaagse levensmiddelen te veel zout binnen. Circa 80% van het zout dat we binnenkrijgen is verwerkt in producten die we kant en klaar kopen, zoals brood, kaas, vleeswaren en (maaltijd)sauzen.

Zout en gezondheid

Te veel zout (natrium) is slecht voor de gezondheid: het kan leiden tot verhoogde bloeddruk en daarmee tot een grotere kans op hart- en vaatziekten, nierschade, botontkalking en maagkanker.

De Gezondheidsraad raadt aan om per dag maximaal 6 gram zout te consumeren. De gemiddelde Nederlander krijgt echter per dag ca. 9 gram zout binnen. En dat terwijl je slechts 1 à 2 gram zout per dag nodig hebt!

Het advies van de Gezondheidsraad is daardoor een goed bedoeld, maar vrijwel onuitvoerbaar advies.

Gemiddeld minder zout

Uit berekeningen van Wageningen Universiteit blijkt dat we circa 2000 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen als de gemiddelde zoutinname in Nederland daalt van 9 naar 6 gram per persoon per dag. De overtollige hoeveelheden zout in producten kosten levens en gezondheidsschade!

Het is voor consumenten vrijwel onmogelijk om aan de aanbevelingen voor gezonde voeding te voldoen. Het is daarom de taak van fabrikanten, horeca en cateringbedrijven om minder zout, suiker en verzadigd vet in hun producten stoppen.