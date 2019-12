Loze beloften van fabrikanten

Wij kregen als Consumentenbond de laatste jaren meerdere smoezen naar ons toegestuurd als we navraag deden over de enorme hoeveelheden zout die levensmiddelenfabrikanten in hun producten stoppen.

We hebben een aantal van deze smoezen voor je op een rijtje gezet:

'Gemiddeld is ons hele assortiment minder zout geworden'

'We hebben in het verleden het zoutgehalte al verlaagd'

'We houden ons aan de gemaakte afspraken binnen de branche'

'Consumenten accepteren minder zout niet'

'De laatste tijd zijn onze producten minder vet geworden'

'Zoutverlaging heeft een hoge prioriteit, maar is niet volgens plan verlopen'