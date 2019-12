Huawei Band 3e versus de Fitbit Charge 3

Huawei is vooral bekend van hun populaire smartphones. Al langere tijd maakt het bedrijf ook wearables, zoals de Huawei Watch en de vers geteste Huawei Band 3e. Deze activity tracker is met €35 zeer scherp geprijsd. We vergeleken de Huawei Band 3e met de Fitbit Charge 3, een populaire activity tracker die een stuk duurder is (€150), maar ook meer functies heeft. Hoe komen deze fitnessbandjes uit onze test?

Stappen tellen

Beide activity trackers meten nauwkeurig je stappen en verbrande caloriën, maar de Huawei Band 3e overtroeft de Fitbit Charge 3 fors op deze aspecten. Ook meet de Huawei de afstand op basis van je stappen beter dan Fitbit. Ze hebben allebei geen gps.

Draagcomfort

Een ander voordeel van de Huawei Band 3e is dat hij lekkerder zit om je pols. Omdat je een activity tracker vaak dag en nacht draagt is draagcomfort erg belangrijk. De Fitbit Charge 3 brengt je slaapgedrag beter in kaart. Ook heeft hij een hartslagmeter die zeer nauwkeurig je hartslag meet tijdens hardlopen en wandelen.

Gebruiksgemak

De Fitbit Charge 3 gaat een stuk beter om met notificaties van je smartphone, ook zijn de menu’s en navigatie in de bijbehorende smartphone-app gebruiksvriendelijker. Qua accuduur ontlopen de modellen elkaar niet veel: de Huawei Band 3e gaat 2 dagen langer mee op een lading (accuduur: 10 dagen).

Benieuwd naar alle testresultaten? Vergelijk hier de Fitbit Charge 3 met de Huawei Band 3e tot in detail. Of bekijk alle geteste activity trackers.