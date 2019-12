Fitbit Alta

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Fitbit activity tracker scoorde voldoende in de test van 2018. Opvallende voordelen heeft hij niet. Nadelen: Calorie├źn meten gaat zwak De smart functies zijn zwak. Hij kan stappen tellen, afstand meten, slaap meten en hij heeft een aanraakscherm. Via een verbinding met je smartphone kan je activiteiten bekijken, notificaties ontvangen, berichten lezen en zien of je gebeld wordt.