Withings Steel HR

Deze Withings activity tracker heeft een rond oled-scherm en heeft bluetooth om verbinding te maken met je smartphone. Hij kan stappen tellen, afstand meten, slaap meten, activiteiten herkennen en hij heeft een ingebouwde hartslagmeter. Via een verbinding met je smartphone kan je activiteiten bekijken, notificaties ontvangen en zien of je gebeld wordt. De Withings Go Steel is gelijk aan de Nokia Steel HR.