Xiaomi MiBand 2 versus de Fitbit Alta

Xiaomi is razend populair in China en ook in Nederland komen we zo nu en dan wat tegen van dit merk, zoals een smartphone. De activity tracker MiBand 2 van Xiaomi valt ten eerste op door zijn lage prijs. In Nederlandse webshops kom je hem voor rond de €50 tegen, op Chinese sites zoals AliExpress zelfs vanaf €25.

We vergeleken de MiBand 2 (links in de afbeelding) met de Fitbit Alta (€140), een populair model met vergelijkbare functionaliteiten dat een stuk duurder is. Qua uiterlijk en afmetingen lijken deze activity trackers op elkaar, maar hoe komen ze uit onze test?

Grootste verschillen

Beide meten ze redelijk nauwkeurig, de MiBand 2 is nauwkeuriger wanneer het aankomt op het meten van de gezette stappen en de verbrande calorieën. Maar de Alta wint het weer op afstand meten. Een groot voordeel van de MiBand 2 is het draagcomfort, hij zit fijner dan de Alta. En dat is belangrijk, want als je ook je slaap wilt ‘meten’, heb je hem dag en nacht om.

Verder bleek dat de accu van de MiBand 2 ruim 10 dagen meegaat, de Alta houdt er 3 dagen eerder mee op. Ook heeft de MiBand 2 een hartslagmeter, die ontbreekt bij de Fitbit. Al doet de hartslagmeter het wat minder goed tijdens intensieve activiteiten zoals hardlopen en fietsen.

De Alta gaat daarentegen wat beter om met de notificaties van je smartphone en ook de fitness-apps zijn beter. Maar als je op zoek bent naar een model dat de notificaties echt goed weergeeft, kun je beter voor een ander model gaan zoals de Beste uit de Test.

Goedkoop alternatief

Al met al is de Xiaomi een interessante activity tracker en een goedkoop alternatief voor de populaire Fitbit Alta.

