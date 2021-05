Geen airco gebruiken is natuurlijk energiezuiniger dan wel een airco gebruiken. En als het koudemiddel in airco's vrijkomt, is dit erg schadelijk voor het milieu. Maar op hete dagen is het begrijpelijk dat je verkoeling zoekt. Lees deze tips en maak een duurzame keuze.

Met zonnepanelen wek je een deel van de elektriciteit die de airco verbruikt zelf op. Met name op warme zomerdagen heb je profijt van zonnepanelen. Een airco in combinatie met zonnepanelen is daarom duurzamer.

Voorkomen is beter dan genezen. Met goede dakisolatie en spouwmuurisolatie of gevelisolatie houd je warmte in de zomer buiten.