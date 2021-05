Duurzaamheid airco

Airco’s verbruiken veel stroom. Bovendien gebruiken ze koudemiddel voor het koelen. Dit kan weglekken en is erg slecht voor het milieu. Hoe maak je een duurzame keuze én houd je je huis koel?

Kies voor een zuinige airco

Kies voor een split-airco met een zo zuinig mogelijk energielabel (A+++). En een zo hoog mogelijke SCOP en SEER en een laag kWh-verbruik per jaar. Zo bespaar je kosten en is de milieu-impact beperkt.

Laat je niet verleiden tot een vergelijking tussen de labels van verschillende aircosystemen. Een A-label op een mobiele airco staat niet gelijk aan een A-label op een split-airco.

Airco zuinig gebruiken

Met deze tips gebruik je een airco zo zuinig mogelijk en beperk je de impact op het milieu:

Gebruik een airco alleen als het erg warm is.

Koel alleen de kamer waar je bent, houd de deuren en ramen dicht.

Zet de temperatuur op de airco niet te laag.

Kies een split-airco met koudemiddel R32.

Koop je een mobiele airco, koop er dan eentje met een natuurlijk koudemiddel zoals R290 (propaan).

Milieu-impact van koudemiddel

In veel airco’s zitten sterke broeikasgassen, HFK’s zoals R410a, die erg slecht zijn voor het milieu. Meer dan 2000 keer zo slecht als CO2. Vanaf 2025 zijn zulke sterke broeikasgassen verboden in split-airco's.

Er zijn steeds meer zogenaamde natuurlijke koudemiddelen beschikbaar voor gebruik in airco's. Deze gassen, zoals R290 (propaan) en CO2, hebben een veel lagere milieu-impact.

Voor split-airco’s worden er nog geen natuurlijke koudemiddelen gebruikt. De meeste split-airco’s zijn gevuld met R32, wat een derde van de klimaatimpact heeft vergeleken met R410a. Al de airco's in onze test bevatten R32.

Airco en zonnepanelen

In combinatie met zonnepanelen op het dak is de impact van een airco op het milieu lager. Als de airco overdag aanstaat, wordt de opgewekte stroom direct door de airco verbruikt. De opgewekte stroom kan op dat moment niet worden gebruikt voor noodzakelijke apparaten zoals de koelkast of worden teruggeleverd aan het net. Dat zou duurzamer zijn.

Koelen zonder airco

Een goed geïsoleerde woning blijft langer koel in de zomer. Zonwering aan de buitenkant werkt erg goed om het huis koel te houden. Zeker in combinatie met HR++ of triple glas.

Een warmtepomp kan ook koelen. Een lucht-waterwarmtepomp (dat zijn de meeste hybride warmtepompen) gebruikt daarvoor relatief veel stroom. Een bodemwarmtepomp gebruikt weinig stroom voor het koelen. De koelte die diep in de grond zit wordt gebruikt om koud water door de verwarmingsinstallatie te laten lopen, waardoor het huis afkoelt.

Airco of ventilator

Een ventilator kan de gevoelstemperatuur 2 à 3 graden laten zakken en verbruikt veel minder stroom dan een airco. Een ventilator is ook honderden euro's goedkoper dan een airco. Bij een hoge luchtvochtigheid werkt een ventilator minder goed.