Hoe wij airco's testen

Airco's in de test

Wij testen single split-airco’s met een capaciteit van 2,5 – 3,5 kW. Dat zijn vaste airco’s met 1 buitenunit en 1 binnenunit.

Testonderdelen en prestaties

Koelrendement

We meten hoe zuinig de airco een ruimte koelt bij verschillende buitentemperaturen. De EER(energy efficiency ratio) wordt berekend. Als een airco 5 kW koeling produceert met 1 kW elektriciteit dan heeft de airco een EER van 5. Hoe hoger de EER hoe beter én hoger het testoordeel is.

Verwarmrendement

We meten hoe zuinig de airco een ruimte verwarmt bij verschillende buitentemperaturen. De COP (energy efficiency ratio) wordt berekend. Als een airco 5 kW warmte produceert met 1 kW elektriciteit dan heeft de airco een COP van 5. Hoe hoger de COP hoe beter én des te hoger het testoordeel.

Ontvochtigen

We meten hoe goed en hoe energie-efficient de airco een ruimte ontvochtigt.

Comfort

We meten hoe goed de koude of warme lucht door de ruimte wordt verspreid en of de temperatuur gelijkmatig is verdeeld over de ruimte. Een goede airco zorgt voor een gelijkmatige temperatuur en luchtstoom door de hele ruimte. We kijken ook hoe snel de airco de ruimte koelt of verwarmt.

Geluid

Het geluid van de binnenunit wordt beoordeeld op de maximale stand en een geluidsreducerende stand (indien aanwezig). Het geluid van de buitenunit wordt beoordeeld op maximale stand.

Handleiding

Een panel van lab-experts beoordeelt hoe duidelijk de handleiding is over het in gebruik nemen, bevestigen en onderhouden van de airco.

Gebruiksgemak

Een panel beoordeelt het gebruiksgemak van:

De (afstands)bediening: instellen van de temperatuur, luchtstroom en blaassnelheid en timer.

Onderhoud van de airco en het schoonmaken en verwisselen van de filters.

Veelzijdigheid

We beoordelen hoe veelzijdig de airco is in gebruik. Is de luchtstroom in meerdere stappen af te stellen? Kan de airco ook enkel ventileren zonder te koelen? Heeft de airco verschillende programma's zoals een stille modus, nachtmodus of extra krachtige stand?