Mobiele airco’s gebruiken veel stroom om een ruimte te koelen en zijn niet heel praktisch in vergelijking met een vaste airco.

Mobiele airco's worden op tropische dagen massaal aangeschaft. Maar juist op die hele hete dagen werken ze niet zo goed.

Wil je toch een mobiele airco kopen? Koop dan een airco met een zo hoog mogelijke energieklasse (A+ en hoger) en EER. Deze informatie staat op het energielabel.

Voordelen mobiele airco

Een mobiele airco kun je verplaatsen.

Geen specialist nodig voor installatie.

Goedkoper dan een vaste, split-airco.

Nadelen mobiele airco

Een mobiele airco staat in de ruimte en is vrij groot.

Op hete dagen veel minder geschikt dan een split-airco.

Heeft een afvoerbak voor condens die je op warme dagen om de paar uur moet legen.

Gebruikt veel stroom.

Maakt veel geluid.

Stroomverbruik mobiele airco

Koelen met een mobiele airco is het minst energiezuinig. Vanaf de airco loopt een afvoerslang voor warme lucht van het apparaat naar buiten. Bijvoorbeeld via het raam. Als het raam niet goed is afgedicht komt er op tropische dagen alsnog veel warmte naar binnen.

Koelen met: Stroomverbruik (200 uur) Kosten*(200 uur) CO2-uitstoot (200 uur) Split-airco (1 kamer) 150 kWh € 35 70 kilo Mobiele airco 200 kWh € 45 100 kilo Bodemwarmtepomp 25 kWh € 5 10 kilo Ventilator 10 kWh € 2 5 kilo

*Stroomprijs 0,22 per kWh (bron: Milieu Centraal).