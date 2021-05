Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De split unit airconditioner Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB + MUZ-LN25VG heeft 1 binnenunit en 1 buitenunit. Hij heeft een koelvermogen van 2,5 kW. De airco kan ventileren en verwarmen. Hij beschikt over een Plasma Quad Plus filter en is met een smartphone, tablet of afstandbediening te bedienen. Verkrijgbaar in 4 kleuren.