Samsung AR09TXFCAWKNEU / AR09TXFCAWKXEU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung AR09TXFCAWKN + AR09TXFCAWKX is een split unit airconditioner met 1 binnen- en 1 buitenunit. Het koelvermogen is 2,5 kW. Hij heeft een zuinige en een ventilatiemodus en je kunt hem met afstandbediening of smartphone bedienen.