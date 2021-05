Een split-airco is de populairste vaste airco. Een buitenunit is via leidingen met koudemiddel verbonden met 1 of meerdere binnenunits. De meeste split-airco's kunnen naast koelen ook ontvochtigen, ventileren en verwarmen.

Hoe werkt een split-airco

Een airco koelt door warmte uit de kamer te halen. De binnenunit zuigt de warme lucht aan. Via koudemiddel in de leidingen wordt de warmte naar de buitenunit getransporteerd en aan de buitenlucht afgegeven. Bij verwarmen is dit precies omgekeerd.

Tijdens het koelen ontvochtigt de airco de lucht in de ruimte. Vocht in de lucht die de binnenunit aanzuigt, condenseert in de binnenunit. Hierdoor daalt de luchtvochtigheid in de ruimte. Het water wordt via leidingen afgevoerd naar buiten.

Koelvermogen split-airco kiezen

Voorde hoeveelheid koelvermogen staan rekensommen op websites van aircoverkopers. Een gangbaar ezelsbruggetje is dat je het aantal kubieke meters vermenigvuldigd met een factor 30, 40 of 50.

Factor 30 voor een kamer in een goed geïsoleerd huis waar het niet zo snel warm wordt. Tot factor 50 voor een zolderkamertje waar het snel warm wordt.

Voor een kamer van 65 m3 die gemiddeld geïsoleerd is, is een airco met circa 2,6 kW koelvermogen voldoende (65 x 40 = 2600 W).

In de meeste gevallen wordt een airco aangeschaft voor een enkele (slaap)kamer. Een 2,5 kW split-airco is dan al snel voldoende. Een grotere airco van 3,5 kW kun je overwegen voor grotere ruimtes die je snel wilt koelen.

Denk je na over de koelcapaciteit van een gehele woning, dan wordt het snel ingewikkelder. Het aantal m3, de mate van isolatie, warmtebronnen en het aantal ramen wordt dan een stuk belangrijker.

kW of BTU

Somst staat het koelvermogen van een airco vermeld in BTU naast of in plaats van (kilo)Watt. 1 Watt staat gelijk aan 3,41 BTU. 2,5kW (2500W) is dus ongeveer 8500 BTU.

Multi split-airco

Bij een multi split-airco zijn meerdere binnenunits aangesloten op een enkele buitenunit. Afhankelijk van het vermogen van binnen- en buitenunit, kun je tot 4 of 5 binnenunits aansluiten op een enkele buitenunit. Er zijn zelfs merken die adverteren met 8 binnenunits op een enkele buitenunit.

Functies split-airco

Naast koelen kunnen de meeste airco's ook nog:

Ontvochtigen : de airco kan de lucht in een ruimte droger maken. Een drogere lucht voelt ook minder warm aan.

: de airco kan de lucht in een ruimte droger maken. Een drogere lucht voelt ook minder warm aan. Ventileren : zonder dat de koel- of verwarmfunctie is ingeschakeld dient de binnenunit als ventilator. Hierbij kan ook buitenlucht worden aangevoerd en binnenlucht afgevoerd.

: zonder dat de koel- of verwarmfunctie is ingeschakeld dient de binnenunit als ventilator. Hierbij kan ook buitenlucht worden aangevoerd en binnenlucht afgevoerd. Verwarmen : een split-airco kan ook als warmtepomp dienen en een ruimte verwarmen.

: een split-airco kan ook als warmtepomp dienen en een ruimte verwarmen. Zuiveren: met speciale filters kan een binnenunit ook de lucht zuiveren, deze filters zijn meestal niet standaard meegeleverd.

Onderhoud airco

Voor een goede werking van een split-airco moet je deze regelmatig laten schoonmaken. Hiervoor kun je een onderhoudscontract afspreken met een installateur. De installateur kan dan ook gelijk checken of er koudemiddel weglekt en de airco bijvullen.