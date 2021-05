Met een airco in huis kun je lekker afkoelen als het heet is. Er bestaan verschillende soorten airconditioning-systemen. Een mobiele airco is verplaatsbaar, een split-airco heeft een binnen- en een buitenunit. Weet je niet welke airco je moet kopen? Dan kun je hier airco's vergelijken. Wij helpen je kiezen.

Airco's getest

In onze test airco's zitten modellen van Panasonic, LG, Samsung, Daikin en Mitsubishi electric. Allemaal split-airco's zonder afvoerslang. We onderzoeken hoe goed ze koelen, hoe snel ze dat doen en hoeveel geluid ze maken. We kijken natuurlijk ook naar het energiegebruik van de airco's. Je ziet hier dus snel wat de beste airco is.