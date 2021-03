Eerste indruk|De Air Wave Fryer is een hetelucht friteuse van Telsell die vergelijkbaar is met de Philips Airfryer. Werkt hij beter dan het A-merk?

Air Wave Fryer: review

Conclusie

We deden een test waarbij de Air Wave Fryer het moest opnemen tegen de Airfryer van Philips. Hoewel de Air Wave iets goedkoper is dan de goedkoopste uitvoering van de Airfryer gaat onze voorkeur uit naar de Airfryer.

Minder knapperig

We bakten ovenfriet, loempia's en kipkluifjes in beide apparaten. De eerste 2 snacks kwamen lekkerder uit de Philips Airfryer, met name omdat ze krokanter waren. De friet uit de Air Wave Fryer was slap en krokantheid ver te zoeken. En hoewel de loempia's van de Air Wave er gelijkmatiger gebruind uitzagen ontbrak het ook hier aan knapperigheid. Bij de kipkluifjes was er weinig verschil tussen beide apparaten.

Timer onbetrouwbaar

Het eten dat we in de Air Wave maakten wint het dus niet van de Philips Airfryer. Het ontwerp dan? Nee, ook daar laat de Air Wave steken vallen. De timer van de Air Wave blijkt een tikje te enthousiast. Ondanks het instellen van dezelfde bereidingstijd is de Air Wave Fryer enkele minuten eerder klaar dan de Philips Airfryer. En als je de timer op minder dan 5 minuten instelt, lijkt de Air Wave helemaal niets te doen.

Onhandig mandje

Een ander nadeel is de mand, die glijdt niet soepel in het apparaat. Om het binnenmandje los te koppelen - zodat je het eten gemakkelijk kunt overgooien op een bord - moet je 2 knopjes indrukken. Het linkerknopje werkt niet mee. Het is daarom nogal een gedoe om het binnenmandje los te koppelen als het hele zaakje heet is.

Wat is de Air Wave Fryer?

De Air Wave fryer is een hetelucht friteuse. Je kunt erin frituren zonder olie, want de boel wordt gebakken met hete lucht.

De Air Wave wordt geleverd met een receptenboek met 50 recepten. Hij is iets groter dan de Philips Airfryer. Het mandje is voorzien van een anti-aanbaklaag.

De timer is instelbaar van 0 tot 60 minuten en de temperatuur van 80 tot 200 graden.

