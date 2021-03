Eerste indruk|Naast 'gewone' ovenfrites heeft Aviko nu ook Airfryerfrites: ovenfrites speciaal voor in de Airfryer. We maakten beide soorten klaar in de Philips Airfryer XL en vroegen 45 proevers of ze verschil konden proeven.

Conclusie

Tweederde van de 45 proevers haalde de airfryerfrites eruit. Niet vreemd als er 3 keer zoveel zout op zit. Maar echt lekkerder vonden ze de airfryerfrites niet. En mocht je de aifryerfrites nu echt lekkerder vinden, kun je er ook voor kiezen om de ovenfrites in kleinere porties, op hogere temperatuur en met kortere baktijd te bakken. Doe er vervolgens wat extra zout bij en je hebt van Aviko Ovenfrites zó Aviko Airfryerfrites gemaakt - voor 50 cent minder.

Verschil frites

Je moet goed kijken om de verschillen te zien tussen de Aviko Supercrunch Ovenfrites en de Aviko Supercrunch Airfryerfrites. Na grondige bestudering van de verpakking komen deze verschillen naar boven:

Airfryerfrites Ovenfrites Prijs €2,19 €1,69 Bereidingstijd 10 minuten 14 minuten Temperatuur 200 °C 180 °C Portiegrootte 500 gram 750 gram Zout per 100 gram 0,5 gram 0,15 gram

De aifryerfrites zijn dus 50 cent duurder en je moet een kleinere portie in minder tijd op een hogere temperatuur bakken dan de ovenfrites. En er zit meer dan 3 keer zoveel zout in. Ook ontbreekt bij de airfryerfrites instructies voor bereiding in de oven, terwijl op de ovenfriteszak wel staat hoe je ze klaar moet maken in de Philips Airfryer XL.

Hoe hebben we geproefd?

We bakten beide soorten frites in de Philips Airfryer XL volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vervolgens kregen 45 proevers elk 3 bakjes frites, waarvan er 2 dezelfde waren en 1 afweek. Ze moesten blind proeven en de vraag beantwoorden of ze de afwijkende frites konden identificeren. En zo ja, of ze die frites beter vonden dan de andere.

