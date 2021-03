Eerste indruk|In de productinformatie noemt de DeLonghi Multifry zich een ‘heteluchtfriteuse’. De doos laat een foto zien van een grote schaal goudgeel gebakken frites, en in een (Duitse) folder en op een (Britse) website lezen we juichende verhalen hoe goed je diepgevroren frites zónder toegevoegde olie erin klaar kunt maken.

DeLonghi Multifry

In de productinformatie wordt de Multifry vooral als een alternatief voor de conventionele friteuse neergezet: een manier om frites te bereiden zonder toegevoegd vet. Desondanks is het in de instructieboekjes bij onze FH 1163 Multifry Classic flink zoeken naar de juiste bereidingswijze voor diepvriesfrites. Het receptenboekje rept alleen over de bereiding van Patates Frites van verse aardappelen, en in de kooktabel in de handleiding komt het woord ‘frites’ überhaupt niet voor. Uiteindelijk volgen we maar de kooktabelinstructie voor ‘Standaard aardappels 10x10, diepvries’.

We bereidden gewone dievriesfrites en ovenfrites in de Multifry, en lieten het resultaat vergelijken met dezelfde soort frites klaargemaakt in de Philips Airfryer XL.

Pluspunten

Grote capaciteit;

Eenvoudig in het gebruik;

Frietjes worden automatisch omgeschept;

Ook veel andere gerechten mogelijk.

Minpunten

Onduidelijke aanwijzingen voor bereiding van diepvriesfrites;

Lange bereidingstijd;

Resultaat is minder goed dan met de Airfryer XL.

Diepvriesfrites klaarmaken

Het in gebruik nemen van de Multifry spreekt voor zich, al zitten we wat te mieren met de tijdsinstellingsknop, die soms ongewild blijft hangen. Volgens de instructie kiezen we voor 1 kilo diepvriesfrites een bereidingstijd van 30 minuten zonder opwarmen, op de maximale stand.

Ter vergelijking bakten we eenzelfde hoeveelheid frites in de Philips Airfryer XL (1 kg, 21 minuten, zonder voorverwarmen op 200 °C).

Na de voorgeschreven bereidingstijd zijn bij zowel de Multifry als de Aifryer de frietjes nogal bleek. We geven ze beide nog een paar minuutjes extra.

Tijdens het bakken zijn de Multifry-frieten automatisch omgeschept, maar toch zien ze er nagenoeg hetzelfde uit als de niet-omgeschepte Airfryer-frietjes. Bij beide heteluchtfriteuses zien de frietjes er nogal bleek en niet heel erg aanlokkelijk uit. Wel zien de Multifry-frieten er iets minder gerimpeld uit dan de frieten uit de Airfryer XL.

Proeven

We lieten de frieten blind vergelijken door 9 proevers. Net als bij het uiterlijk constateren de proevers ook qua smaak niet veel verschil tussen de frites. Uiteindelijk wezen de meeste proevers toch de Airfryer-frites aan als iets beter van structuur en mondgevoel.

Volgens Philips behaal je met de Airfryer het beste resultaat met ovenfrites. Daarom hebben de Multifry en de Airfryer ook geprobeerd met 750 gram diepvries-ovenfrites. De bereidingstijd en de thermostaatstand pasten we niet aan.

Met ovenfrites is het bakresultaat bij zowel de Multifry als de Airfryer beduidend mooier dan bij de gewone diepvriesfrites. Ook de 16 proevers die we het resultaat blind lieten vergelijken zijn stukken enthousiaster over het uiterlijk én de smaak van de ovenfrites. Wel vinden de proevers nu het verschil tussen de Multifry-frites en die uit de Airfryer nu groter. De Airfryer-frieten worden zowel qua uiterlijk als structuur en smaak beter gewaardeerd dan die uit de Multifry. De proevers vonden de frites uit de Multifry vooral taaier, minder knapperig en minder gaar dan die uit de Airfryer.

Verschillen

De overige verschillen tussen de DeLonghi Multifry en de Philips Airfryer XL zijn:

Multifry Classic FH1163 Airfryer XL HD9240 Richtprijs €200 €190 Maximale capaciteit diepvriesfrites 1250 gram 1000 gram Maximale capaciteit verse frites 1500 gram 1200 gram Geadviseerde bereidingstijd voor 1 kg diepvriesfrites 30 minuten 19 minuten Vermogen 1400 W 2100 W

Conclusie

Gewone diepvriesfrites klaargemaakt met de DeLonghi Multifry zijn wat bleekjes en worden niet echt lekker gevonden door onze proevers. Maar veel verschil met dezelfde frites klaargemaakt in de Philips Airfryer XL is er niet. De Airfryer-frites worden nét iets beter gewaardeerd. Bij ovenfrites is het resultaat met de Multifry stukken beter dan met gewone diepvriesfrites, maar het verschil met de Airfryer XL is hier wel groter: diepvriesovenfrites uit de Airfryer XL worden beter gewaardeerd dan die uit de DeLonghi. Als ‘multicooker’ voor de tientallen gerechten in het receptenboekje is de Multifry misschien succesvoller.

